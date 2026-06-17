Paklene temperature stižu u Srbiju: RHMZ upozorio na tropski talas koji će u ovim delovima zemlje trajati čak 5 dana

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) upozorio je da se danas na jugozapadu Srbije i području Kosova i Metohije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm.

Istovremeno, meteorolozi najavljuju postepeni porast temperature, pa će od petka u pojedinim delovima zemlje biti i do 35 stepeni. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu, a u Vojvodini i umerenu oblačnost. Tokom prepodneva i sredinom dana samo ponegde na severu Banata moguća je slaba i kratkotrajna kiša. Na jugozapadu i jugu zemlje situacija će biti drugačija, jer se tokom popodneva očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom