Tri srpska kluba dobila rivale u Ligi konferencija: Partizan jedini imao sreće, Vojvodinu i Železničar čeka pakao

Mondo pre 6 sati  |  Nemanja Stanojčić
Tri srpska kluba dobila rivale u Ligi konferencija: Partizan jedini imao sreće, Vojvodinu i Železničar čeka pakao

Posle žreba za Ligu šampiona i Ligu Evrope, red je za žreb za Ligu konferencija.

Tamo su tri kluba iz Srbije dobila rivale i samo je Partizan imao sreće. Vojvodinu čeka pakao ako ispadne iz Lige Evrope, a ništa bolje nije prošao ni Železničar iz Pančeva. Crno-beli će igrati sa pobednikom meča UNA Strasen (Luksemburg) i La Fiorite (San Marino). Novosađani će u slučaju poraza od mađarskog Ferencvaroša da imaju još težeg rivala - holandski Ajaks. A, tim iz Pančeva ide na portugalsku Bragu. Mečevi drugog kola kvalifikacija igraće se 23. jula,
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