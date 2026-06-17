Agencija za bezbednost saobraćaja: Počinju raspusti i godišnji odmori, više dece na ulicama

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Agencija za bezbednost saobraćaja: Počinju raspusti i godišnji odmori, više dece na ulicama
Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovnih dvotočkaša. "Tokom letnjih meseci deca više vremena provode napolju - igraju se u blizini kolovoza, voze bicikle, trotinete i rolere,
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