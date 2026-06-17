Energetski stručnjak o NIS: Rešen deo problema - nađen potencijalni kupac, ali kontekst i dalje dosta kompleksan

N1 Info pre 13 minuta  |  N1 Beograd
Energetski stručnjak o NIS: Rešen deo problema - nađen potencijalni kupac, ali kontekst i dalje dosta kompleksan

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije.

Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada Srbije omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Prema rečima energetskog stručnjaka Aleksandra Kovačevića očigledno je rešen deo problema - nađen je potencijalni kupac. "Ali imamo i prodavca koji sa tim mora da se saglasi, i iza toga čitav niz regulatornih saglasnosti i
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