Newsnight: Mrdićevi zakoni "u novom ruhu" u Skupštini

Vlast mišljenje Venecijanske komisije predstavlja kao potvrdu da su sporni pravosudni zakoni ispravljeni, ali iz samog dokumenta proizlazi da dve od devet ključnih preporuka i dalje nisu ispunjene.

Reč je o pitanjima koja se odnose na status ranije premeštenih tužilaca i organizaciju rada Tužilaštva za organizovani kriminal i Odeljenja za visokotehnološki kriminal. Da li su „Mrdićevi zakoni“ zaista usklađeni sa evropskim standardima ili su najvažnije primedbe ostale otvorene? O svemu tome razgvaramo sa Goranom Petrovićem iz SSP i Aleksandrom Ivanovićem iz NPS. Večeras pratimo meč Hrvatska - Engleska. Iz Dalasa nam se javlja reporter koji prati ovaj meč. Skoro