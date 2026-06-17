Newsnight: Mrdićevi zakoni "u novom ruhu" u Skupštini

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Newsnight: Mrdićevi zakoni "u novom ruhu" u Skupštini

Vlast mišljenje Venecijanske komisije predstavlja kao potvrdu da su sporni pravosudni zakoni ispravljeni, ali iz samog dokumenta proizlazi da dve od devet ključnih preporuka i dalje nisu ispunjene.

Reč je o pitanjima koja se odnose na status ranije premeštenih tužilaca i organizaciju rada Tužilaštva za organizovani kriminal i Odeljenja za visokotehnološki kriminal. Da li su „Mrdićevi zakoni“ zaista usklađeni sa evropskim standardima ili su najvažnije primedbe ostale otvorene? O svemu tome razgvaramo sa Goranom Petrovićem iz SSP i Aleksandrom Ivanovićem iz NPS. Večeras pratimo meč Hrvatska - Engleska. Iz Dalasa nam se javlja reporter koji prati ovaj meč. Skoro
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