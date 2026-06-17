Pogledajte rešenja testova iz pet izabranih predmeta koje su polagali osmaci na maloj maturi

Od 9 do 11 časova učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji polagali su test iz izbornog predmeta.

Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja svih testova. BIOLOGIJA FIZIKA GEOGRAFIJA HEMIJA ISTORIJA Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a 16. juna su polagali test iz matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19.