Prvi iranski tankeri sa naftom izašli iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirao SAD - prvi izvoz u poslednja dva dana

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Prvi iranski tankeri sa naftom izašli iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirao SAD - prvi izvoz u poslednja dva dana
Prvi iranski tankeri sa naftom izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, objavio je danas sajt TankerTrakers, koji prati pošiljke i skladištenje nafte. "Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske kompanije nazvana 'Diona' i 'Hero 2', izašla su iz perimetra blokade američke mornarice, noseći ukupno 3,8 miliona barela iranske sirove nafte", naveo je TankerTrakers na platformi
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