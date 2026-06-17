Tramp: SAD bi želele da sa Rusijom i Kinom potpišu sporazum o smanjenju arsenala nuklearnog oružja

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na konferenciji za medije posle samita G7 u Evijanu da bi Sjedinjene Američke želele da sa Rusijom i Kinom potpišu sporazum o smanjenju arsenala nuklearnog oružja.

Tramp je istakao da Sjedinjene Države imaju najveći arsenal nuklearnog oružja na svetu, a sledi ih Rusija, dok Kina aktivno povećava zalihe i za pet godina bi mogla da dostigne i Rusiju i Ameriku. „Trebalo bi da napravimo sporazum o denuklearizaciji, to bi bilo sjajno. Ne treba nam sve to. Ne moramo imati mogućnost da dignemo u vazduh ceo svet 300 puta, to je užasno. Voleo bih ako bismo mogli da napravimo sporazum o denuklearizaciji“, rekao je Tramp, prenosi