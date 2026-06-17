Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu saopštili su danas da je Srbija uvrštena na listu trećih zemalja, za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije (EU) više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo (titar antitela).

Ova odluka, kako je istaknuto, predstavlja značajno priznanje za veterinarski sistem Srbije i doprinosi jednostavnijem i bržem putovanju sa kućnim ljubimcima u zemlje EU. Za građane Srbije ovo znači jednostavnije planiranje putovanja sa kućnim ljubimcima, kraće administrativne procedure i smanjenje troškova, jer više neće biti potrebno sprovoditi dodatna laboratorijska ispitivanja kao uslov za putovanje u države članice EU, precizirano je u saopštenju. Ukazano je