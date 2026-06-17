Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu saopštili su danas da je Srbija uvrštena na listu trećih zemalja, za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije (EU) više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo (titar antitela).

Ova odluka, kako je istaknuto, predstavlja značajno priznanje za veterinarski sistem Srbije i doprinosi jednostavnijem i bržem putovanju sa kućnim ljubimcima u zemlje EU. Za građane Srbije ovo znači jednostavnije planiranje putovanja sa kućnim ljubimcima, kraće administrativne procedure i smanjenje troškova, jer više neće biti potrebno sprovoditi dodatna laboratorijska ispitivanja kao uslov za putovanje u države članice EU, precizirano je u saopštenju. Ukazano je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Serbian News Media pre 1 sat
Olakšano putovanje sa ljubimcima: Ukida se obavezan test na besnilo za ulazak u zemlje EU

Olakšano putovanje sa ljubimcima: Ukida se obavezan test na besnilo za ulazak u zemlje EU

Južne vesti pre 2 sata
Kućnim ljubimcima iz Srbije lakše putovanje u EU - Testiranje na besnilo više nije potrebno

Kućnim ljubimcima iz Srbije lakše putovanje u EU - Testiranje na besnilo više nije potrebno

Ekapija pre 3 sata
Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Biznis.rs pre 3 sata
Ukinut titar test za kućne ljubimce iz Srbije, nema više ispitivanja na besnilo pri ulasku u EU

Ukinut titar test za kućne ljubimce iz Srbije, nema više ispitivanja na besnilo pri ulasku u EU

Newsmax Balkans pre 3 sata
Za kućne ljubimce iz Srbije više neće biti potreban test na besnilo pri ulasku u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više neće biti potreban test na besnilo pri ulasku u EU

Insajder pre 4 sati
Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Nova ekonomija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUPoljoprivreda

Putovanja, najnovije vesti »

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Serbian News Media pre 1 sat
Gde možete da otputujete avionom za svega 50 €?

Gde možete da otputujete avionom za svega 50 €?

Kamatica pre 3 sata
Olakšano putovanje sa ljubimcima: Ukida se obavezan test na besnilo za ulazak u zemlje EU

Olakšano putovanje sa ljubimcima: Ukida se obavezan test na besnilo za ulazak u zemlje EU

Južne vesti pre 2 sata
Kućnim ljubimcima iz Srbije lakše putovanje u EU - Testiranje na besnilo više nije potrebno

Kućnim ljubimcima iz Srbije lakše putovanje u EU - Testiranje na besnilo više nije potrebno

Ekapija pre 3 sata
Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Za kućne ljubimce iz Srbije više nije potreban titar antitela na besnilo pri putovanju u EU

Biznis.rs pre 3 sata