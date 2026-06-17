Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano sa lokalnim pljuskovima i porastom temperature

Naslovi.ai pre 41 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: pretežno sunčano sa lokalnim pljuskovima i porastom temperature

Danas pretežno sunčano i toplo vreme sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima na jugu i severu Banata, uz postepeni porast temperatura do 35 stepeni od petka.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 28 do 31 stepen. Moguća je kratkotrajna slaba kiša rano ujutru i sredinom dana na severu Banata, dok se na jugozapadu i jugu zemlje posle podne očekuju promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni.Nova N1 Info Insajder

U narednim danima očekuje se postepeni porast temperatura, sa maksimalnim vrednostima koje će od petka dostići i do 35 stepeni u mnogim delovima zemlje. Toplotni talas počinje 20. juna, donoseći suvo i veoma toplo vreme, naročito u jugoistočnoj Srbiji.Nova N1 Info Rešetka

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom trenutno se premeštaju preko severa Vojvodine i Kosova i Metohije, a i dalje su intenzivni i kratkotrajni. U ostalim delovima Srbije je vedro i toplo, sa temperaturama oko 30 stepeni u Beogradu.Telegraf Dnevnik

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