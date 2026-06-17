Vremenska prognoza za Srbiju: vedro i vrelo vreme uz toplotni talas i povremene pljuskove

Naslovi.ai pre 14 minuta

Od petka vedro i vrelo sa temperaturama do 36 stepeni, uz povremene pljuskove na početku sledeće sedmice i blaže osveženje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 28 do 31 stepen. Moguća je kratkotrajna slaba kiša rano ujutru i sredinom dana na severu Banata, dok se na jugozapadu i jugu zemlje posle podne očekuju promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni.Nova N1 Info Insajder

U narednim danima očekuje se postepeni porast temperatura, sa maksimalnim vrednostima koje će od petka dostići i do 35 stepeni u mnogim delovima zemlje. Toplotni talas počinje 20. juna, donoseći suvo i veoma toplo vreme, naročito u jugoistočnoj Srbiji.Nova N1 Info Rešetka

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom trenutno se premeštaju preko severa Vojvodine i Kosova i Metohije, a i dalje su intenzivni i kratkotrajni. Do kraja dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom biće uglavnom na jugu Srbije, naročito na Kosovu i Metohiji, sa najizraženijim padavinama na području Peći i Prištine. U ostalim delovima Srbije je vedro i toplo, sa temperaturama oko 30 stepeni u većem delu zemlje, a najtoplije je u Pomoravlju.Telegraf Dnevnik Telegraf

Za sutra se u većem delu Srbije očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnje temperature biće od 12 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 28 do 31 stepen. U Beogradu se očekuje sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 29 stepeni.RTS Dnevnik

Od petka u Srbiji će biti vedro i vrelo vreme sa temperaturama koje će dostići i do 36 stepeni, naročito tokom vikenda. U noći ka ponedeljak očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, pre svega na severu Srbije. Početkom sledeće sedmice vreme će biti nestabilnije i malo svežije, ali i dalje toplo, uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom.Telegraf