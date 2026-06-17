Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Nedeljnik pre 1 sat
Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Prva utakmica Grupe L Svetskog prenstva u fudbalu između Engleske i Hrvatske na programu je danas od 22 časa, a sportske analize uoči prvenstva pokazuju da upravo ove dve ekipe slove za favorite u ovoj grupi.

Engleska će nakon istorijskih kvalifikacija bez poraza na ovom Svetskom prvenstvu ponovo pokušati da „vrati fudbal kući“, dok će im prva prepreka na tom putu, već u prvom kolu kvalifikacija, biti iskusna reprezentacija Hrvatske. Američki CNN izdvojio je utakmicu između Engleske i Hrvatske kao jednu od potencijalno najzanimljivijih u grupnoj fazi. TUHELOV NESVAKIDAŠNJI PLAN ZA JAKU ENGLESKU Spisak igrača koje je na Svetsko prvenstvo poveo selektor Engleske Tomas
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