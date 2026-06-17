Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Prva utakmica Grupe K Svetskog prenstva u fudbalu između Portugala i Demokratske Republike Kongo na programu je danas od 19 časova, a sportske analize uoči prvenstva pokazuju da sosobnost fudbalera Portugala da igraju na različitim pozicijama može da bude njihova prednost u odnosu na ostale ekipe.

Put Portugala do Svetskog prvenstva bio je relativno lak, što pokazuje da su najboljoj formi u Grupi K, pošto su Kolumbija, Kongo i Uzbekistan morali mnogo više da se pomuče kako bi stigli do Mundijala. PORTUGAL RAZNOVRSTAN NA SVIM POZICIJAMA Reprezentacija Portugala izborila je učešće na Svetskom prvenstvu relativno lako, iako su zabeležili remi protiv Mađarske i poraz u Irskoj tokom kvalifikacija. Ključni kvalitet reprezentacije Portugala mogla bi da bude