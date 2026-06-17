Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Nedeljnik pre 1 sat
Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Prva utakmica Grupe K Svetskog prenstva u fudbalu između Portugala i Demokratske Republike Kongo na programu je danas od 19 časova, a sportske analize uoči prvenstva pokazuju da sosobnost fudbalera Portugala da igraju na različitim pozicijama može da bude njihova prednost u odnosu na ostale ekipe.

Put Portugala do Svetskog prvenstva bio je relativno lak, što pokazuje da su najboljoj formi u Grupi K, pošto su Kolumbija, Kongo i Uzbekistan morali mnogo više da se pomuče kako bi stigli do Mundijala. PORTUGAL RAZNOVRSTAN NA SVIM POZICIJAMA Reprezentacija Portugala izborila je učešće na Svetskom prvenstvu relativno lako, iako su zabeležili remi protiv Mađarske i poraz u Irskoj tokom kvalifikacija. Ključni kvalitet reprezentacije Portugala mogla bi da bude
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

RTS pre 41 minuta
Raspored Mundijala (7. dan): Portugalci vode, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Raspored Mundijala (7. dan): Portugalci vode, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Danas pre 6 minuta
UŽIVO: Neveeeeeeš! Vodi Portugal

UŽIVO: Neveeeeeeš! Vodi Portugal

Sport klub pre 7 minuta
Kristijano Ronaldo najstariji starter u istoriji Mundijala

Kristijano Ronaldo najstariji starter u istoriji Mundijala

RTS pre 1 sat
Svetsko prvenstvo uživo: Holan šokiran Mesijem, počele tuče navijača po SAD

Svetsko prvenstvo uživo: Holan šokiran Mesijem, počele tuče navijača po SAD

Nova pre 1 sat
Portugal igra za Ronalda: Svi želimo da pomognemo Kristijanu, veoma je uzbuđen...

Portugal igra za Ronalda: Svi želimo da pomognemo Kristijanu, veoma je uzbuđen...

Kurir pre 1 sat
Heroj Iraka preživeo pakao: Oca mu ubila Al Kaida, a Amerikanci ga satima maltretirali pred Mundijal

Heroj Iraka preživeo pakao: Oca mu ubila Al Kaida, a Amerikanci ga satima maltretirali pred Mundijal

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUzbekistanPortugalKolumbijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Danas pre 1 sat
Velikani se prepoznaju: Mesi otkrio sa kojim se sportistom poistovećuje

Velikani se prepoznaju: Mesi otkrio sa kojim se sportistom poistovećuje

Danas pre 1 sat
Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

RTS pre 41 minuta
Vašingtonov oproštaj: "Partizan je veći od bilo kog igrača, trenera..."

Vašingtonov oproštaj: "Partizan je veći od bilo kog igrača, trenera..."

Sportske.net pre 36 minuta
Raspored Mundijala (7. dan): Portugalci vode, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Raspored Mundijala (7. dan): Portugalci vode, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Danas pre 6 minuta