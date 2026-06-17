Đedović Handanović: NIS ima rekordne količine sirove nafte, osigurano 350.000 tona do 1. jula

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa srpskim članovima Odbora direktora NIS o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju.

"Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji. Juče je NIS dobio i produženje operativne licence do 1. jula, za koliko je i MOL dobio produžetak licence za pregovore", rekla je Đedović Handanović. Kompanija je i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima i moramo da nastavimo da radimo na