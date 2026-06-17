Leni Kravic u Srbiji posle skoro dve decenije: Održao koncert na beogradskom Ušću

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Leni Kravic u Srbiji posle skoro dve decenije: Održao koncert na beogradskom Ušću

Jedan od najuticajnijih savremenih rok muzičara Leni Kravic održao je, posle gotovo dve decenije od prethodnog nastupa u Srbiji, koncert na Ušću u okviru svetske turneje "Blue Electric Light Tour" i publici priredio više od dva sata rok spektakla.

Kravic je nastup otvorio energično, uz snažnu podršku publike koja je od prvih taktova pevala i igrala uz njegove pesme. "Blagosloven sam i zahvalan što sam deo prelepe letnje noći sa vama, prelepim dušama. Hvala na podršci, ljubavi i energiji koja me pokreće i zbog koje stvaram muziku. Ona nije samo moja, naša je, i zahvalan sam što mogu da dođem i podelim ljubav sa vama. Bez obzira na našu veru, boju kože, sve tradicije, svi smo mi jedno, svi smo zajedno u ovome
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