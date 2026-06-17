Partizan dobio rivala u kvalifikacijama za Ligu konferencije: U Humsku stiže pobednik dvomeča Una Strasen - La Fiorita

Fudbaleri Partizana u drugom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije igraju protiv boljeg iz meča Una Strasen (Luksemburg) i La Fiorita (San Marino). Crno-beli će prvi meč igrati na svom terenu, u Humskoj, 23. jula, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije.

Na papiru, Partizan je dobio jednog od najpovoljnijih mogućih rivala, pošto ni predstavnik Luksemburga ni ekipa iz San Marina ne spadaju među zvučnija imena evropskih kvalifikacija. Crno-beli će tako imati lepu priliku da naprave dobar rezultat i približe se narednoj fazi kvalifikacija za Ligu konferencije, što je jedan od važnijih ciljeva kluba u novoj sezoni. Ipak, u Partizanu će biti oprezni, s obzirom na to da su poslednjih godina ispadali su od lošijih ekipa.