Poslednji dan male mature: Osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Poslednji dan male mature: Osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji, trećeg dana male mature, polažu test iz izbornog predmeta u periodu od devet do 11 časova.

Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo za test iz geografije. Slede biologija, istorija, fizika i hemija. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana je i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate Male mature. Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika
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