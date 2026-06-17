Ukinut titar test za kućne ljubimce iz Srbije, nema više ispitivanja na besnilo pri ulasku u EU

Newsmax Balkans pre 5 sati  |  Newsmax Balkans
Ukinut titar test za kućne ljubimce iz Srbije, nema više ispitivanja na besnilo pri ulasku u EU

Srbija je sada na listi trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo (titar antitela), saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za veterinu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da odluka Evropske unije da Srbiju uvrsti na listu zemalja za koje više nije potreban titar antitela na besnilo predstavlja značajnu potvrdu kvaliteta i efikasnosti našeg veterinarskog sistema. "Ovo je rezultat dugogodišnjeg rada Uprave za veterinu, veterinarskih službi, naučnih i stručnih institucija, kao i svih partnera koji su učestvovali u sprovođenju mera kontrole i iskorenjivanja
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