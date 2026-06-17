Đedović Handanović: NIS ima rekordne količine sirove nafte, osigurano 350.000 tona do 1. jula

NIN pre 35 minuta  |  Tanjug
Đedović Handanović: NIS ima rekordne količine sirove nafte, osigurano 350.000 tona do 1. jula
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima Odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju. "Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se
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