Đedović Handanović: NIS ima rekordne količine sirove nafte, osigurano 350.000 tona do 1. jula

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima Odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula, u skladištima i u luci u Omišlju. "Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade Srbije i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se