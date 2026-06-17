Kraj sukoba i veliki zaokret: Objavljeno šta su SAD i Iran dogovorili u 14 tačaka

NIN pre 31 minuta
Kraj sukoba i veliki zaokret: Objavljeno šta su SAD i Iran dogovorili u 14 tačaka

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor koji bi mogao da označi jednu od najvećih prekretnica na Bliskom istoku u poslednjih nekoliko decenija.

Nacrt Memoranduma o razumevanju predviđa prekid sukoba, obnovu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, postepeno ukidanje sankcija Iranu i početak pregovora o konačnom sporazumu. Dokument sadrži 14 tačaka koje definišu politički okvir budućih odnosa Vašingtona i Teherana. Prema nacrtu, dve strane se obavezuju na trenutni i trajni prekid svih neprijateljstava i uzdržavanje od bilo kakvih budućih vojnih akcija ili pretnji silom. Sporazum predviđa da u roku od 60
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