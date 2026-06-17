Miroljub Tomić položio zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Miroljub Tomić položio zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je završena posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić položio zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Sednicom je predsedavala predsednica parlamenta Ana Brnabić, a prisustvovalo je 119 poslanika, kao i ministar pravde Nenad Vujić, predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov i članovi Visokog saveta sudstva. Tomić je, nakon polaganja zakletve, poručio poslanicima da se prihvatio te teške i odgovorne funkcije predsednika Vrhovnog suda jer, kako je naglasio, veruje u srpsko pravosuđe. Kako je naveo, u možda jednom od najvažnijih trenutaka u svom ličnom i profesionalnom
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