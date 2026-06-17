uživo SAD i Iran pred potpisivanjem memoranduma, procureli detalji sporazuma u 14 tačaka

Nakon višemesečnih tenzija na Bliskom istoku, situacija je počela da se smiruje, a fokus se sada prebacuje na sprovođenje sporazuma između SAD i Irana.

Američki predsednik Donald Tramp je najavio da će tekst sporazuma sa Iranom biti javno objavljen u narednim danima, dok američki zvaničnici navode da dokument ne sadrži sve obaveze koje je Teheran preuzeo tokom neformalnih pregovora. Istovremeno je ocenio da sukob između Izraela i Hezbolaha traje "predugo" i da "previše ljudi gine", izrazivši očekivanje da bi Sirija mogla da odigra veću ulogu u rešavanju tog pitanja. Na samitu G7 u Francuskoj razgovori o sporazumu