uživo SAD i Iran pred potpisivanjem memoranduma, procureli detalji sporazuma u 14 tačaka

NIN pre 23 minuta
uživo SAD i Iran pred potpisivanjem memoranduma, procureli detalji sporazuma u 14 tačaka

Nakon višemesečnih tenzija na Bliskom istoku, situacija je počela da se smiruje, a fokus se sada prebacuje na sprovođenje sporazuma između SAD i Irana.

Američki predsednik Donald Tramp je najavio da će tekst sporazuma sa Iranom biti javno objavljen u narednim danima, dok američki zvaničnici navode da dokument ne sadrži sve obaveze koje je Teheran preuzeo tokom neformalnih pregovora. Istovremeno je ocenio da sukob između Izraela i Hezbolaha traje "predugo" i da "previše ljudi gine", izrazivši očekivanje da bi Sirija mogla da odigra veću ulogu u rešavanju tog pitanja. Na samitu G7 u Francuskoj razgovori o sporazumu
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