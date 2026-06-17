Završena mala matura u Srbiji: Ministar Dejan Vuk Stanković potvrdio da je polaganje proteklo bez nepravilnosti

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda polagali jedan od pet predmeta po izboru protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspešno završena. "Prema informacijama sa terena, nije bilo nepravilnosti niti odstupanja od utvrđenih procedura. Polaganjem trećeg testa iz izbornog predmeta uspešno je završen ovogodišnji završni ispit za učenike osmog razreda“,