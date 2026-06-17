Dubravka Đedović Handanović: NIS i dalje izložen rizicima, radimo na tome da se što pre skine sa liste sankcija OFAC-a

Nova pre 33 minuta
Dubravka Đedović Handanović: NIS i dalje izložen rizicima, radimo na tome da se što pre skine sa liste sankcija OFAC-a

Ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije (NIS) o poslovanju kompanije i daljim planovima.

"Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara - Vlade i MOL grupe o upravljanju NIS-om, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji", rekla je ministarka, saopštio je njen kabinet. Navela je da je juče NIS dobio kratko produženje licence za operativni rad do 1. jula, za koliko je i MOL dobio produžetak licence za pregovore o kupovini većinskog udela NIS-a od Gaspromnjefta. "Кompanija je i dalje izložena regulatornim, finansijskim
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