Dva razloga iz kojih bi utakmice Argentine protiv Austrije i Jordana mogle da postanu najvažnije u istoriji fudbala

Nova pre 1 sat
Dva razloga iz kojih bi utakmice Argentine protiv Austrije i Jordana mogle da postanu najvažnije u istoriji fudbala

Fudbalska reprezentacija Argentine pobedom nad Alžirom od 3:0 napravila je ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a naredne dve utakmice ove reprezentacije u okviru grupe J mogle bi da izazovu dosad nezabeleženo interesovanje širom sveta.

S obzirom na to da je Argentina u prošlom finalu u Kataru protiv Francuske odigrala možda i najbolju utakmicu u istoriji Mundijala, logično pitanje je - zbog čega? Odgovor je jednostavan - Lionel Mesi bi na te dve utakmice da učini nešto što će ga zauvek zacementirati kao najboljeg fudbalera koji se ikada bavio najvažnijom sporednom stvari na svetu. O čemu se radi? Mesi će 22. juna od 19.00 protiv Austrije, te 28. juna od 4.00 protiv Jordana imati priliku da uradi
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