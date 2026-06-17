Dva razloga iz kojih bi utakmice Argentine protiv Austrije i Jordana mogle da postanu najvažnije u istoriji fudbala

Fudbalska reprezentacija Argentine pobedom nad Alžirom od 3:0 napravila je ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a naredne dve utakmice ove reprezentacije u okviru grupe J mogle bi da izazovu dosad nezabeleženo interesovanje širom sveta.

S obzirom na to da je Argentina u prošlom finalu u Kataru protiv Francuske odigrala možda i najbolju utakmicu u istoriji Mundijala, logično pitanje je - zbog čega? Odgovor je jednostavan - Lionel Mesi bi na te dve utakmice da učini nešto što će ga zauvek zacementirati kao najboljeg fudbalera koji se ikada bavio najvažnijom sporednom stvari na svetu. O čemu se radi? Mesi će 22. juna od 19.00 protiv Austrije, te 28. juna od 4.00 protiv Jordana imati priliku da uradi