Erling Holan dao možda i najbizarniji gol u istoriji Mundijala VIDEO

Nova pre 18 minuta
Erling Holan dao možda i najbizarniji gol u istoriji Mundijala VIDEO

Erling Holan napadač reprezentacije Norveške, na najbolji mogući način započeo je svoju mundijalsku karijeru, pošto je prvih 45 minuta na šampionatu sveta okončao sa dva gola.

I dok je prvi bio posledica lepe akcije, drugi, kojim su Norvežani u 43. minutu stigli do prednosti od 2:1, spada u red najčudnijih u istoriji smotre najboljih reprezentacija planete. Holan je, naime, sjajno mairisao da će Iračani odigrati povratan pas za golmana Džalala Huseina. Krenuo je ka čuvaru mreže rivala Holan, izvršio pritisak kako bi ga eventualno naterao na grešku, ali verovatno ni sam Norvežanin nije očekivao da će se iskusni Husein uspaničiti i
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