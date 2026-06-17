Kakva drama: Kejn promašio penal, VAR reagovao - Engleska vodi

Nova pre 11 minuta
Kakva drama: Kejn promašio penal, VAR reagovao - Engleska vodi

Fudbaleri Engleske igraju protiv selekcije Hrvatske u sredu od 22 časa u prvom kolu Svetskog prvenstva, a tekstualni prenos možete pratiti uživo na Nova.rs.

Lionel Mesi je ispisao istoriju sa tri gola protiv Alžira u pobedi Argentine 3:0, dok je Portugal igrao nerešeno protiv Demokratske Republike Kongo (1:1). Tok svih utakmica pratite na portalu Nova.rs. Harry Kane is just the second player to score for England in three different men’s World Cup tournaments after Sir David Beckham. ◎ 2018 ◎ 2022 ◉ 2026 Get that man his knighthood. ⚔️ pic.twitter.com/CSEa32JXmU Engleska je bolja u "prvoj četvrtini", ali Hrvati vrebaju
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