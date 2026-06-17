Mesi oborio rekord po broju oborenih rekorda za jednu utakmicu: Frapantni podaci, da li će iko ovo nadmašiti?

Nova pre 2 sata
Mesi oborio rekord po broju oborenih rekorda za jednu utakmicu: Frapantni podaci, da li će iko ovo nadmašiti?

Lionel Mesi i u 39. godini dominira na najvećoj fudbalskoj sceni. Za jednu noć je uspeo da obori nekolicinu rekorda.

Argentina je na najbolji mogući način započela put ka odbrani titule prvaka sveta pošto je pobedila Alžir u sredu sa 3:0 a pogađajte ko je bio strelac sva tri gola. Mesi je na svojoj jubilarnoj 200. utakmici za Argentinu postigao 16. gol na Svetskom prvenstvima, čime se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na prvom mestu večne liste. Čudo bi trebalo da se desi da ne prestigne Nemca. Čudesni Argentinac je tako došao brojke od 24 gola svoje reprezentacije kojima je
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