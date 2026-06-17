Mrdićevi zakoni danas ponovo u Skupštini: Najmanje dve stavke i dalje su problematične, iako Brnabić kaže da su dobili najviše ocene Venecijanske komisije

Skupština Srbije na vanrednoj sednici trebalo bi da raspravlja o najnovijim izmenama seta pravosudnih zakona, poznatijih kao Mrdićevi zakoni. Dok predsednica parlamenta Ana Brnabić tvrdi da su ovi predlozi dobili najviše ocene Venecijanske komisije, to međunarodno telo je kasno sinoć saopštilo da dve preporuke nisu ispunjene, a poznavaoci prilika u pravosuđu upozoravaju da bi ovo mogao da bude još jedan pokušaj vlasti da izvrda obaveze koje je preuzela. Iz Sindikata sudske vlasti upozoravaju na najmanje

Predlozi izmena seta zakona o pravosuđu, koji su u javnosti poznati kao Mrdićevi zakoni i na čije usvajanje je negativno reagovala Evropska unija, stigli su u Skupštinu Srbije. Predsednica Skupštine Srbije za 17. juna je zakazala vanrednu sednicu na čijem dnevnom radu su predlozi izmena Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o Visokom savetu tužilaštava,