Mrdićevi zakoni danas ponovo u Skupštini: Najmanje dve stavke i dalje su problematične, iako Brnabić kaže da su dobili najviše ocene Venecijanske komisije

Nova pre 1 sat
Mrdićevi zakoni danas ponovo u Skupštini: Najmanje dve stavke i dalje su problematične, iako Brnabić kaže da su dobili najviše…

Skupština Srbije na vanrednoj sednici trebalo bi da raspravlja o najnovijim izmenama seta pravosudnih zakona, poznatijih kao Mrdićevi zakoni. Dok predsednica parlamenta Ana Brnabić tvrdi da su ovi predlozi dobili najviše ocene Venecijanske komisije, to međunarodno telo je kasno sinoć saopštilo da dve preporuke nisu ispunjene, a poznavaoci prilika u pravosuđu upozoravaju da bi ovo mogao da bude još jedan pokušaj vlasti da izvrda obaveze koje je preuzela. Iz Sindikata sudske vlasti upozoravaju na najmanje

Predlozi izmena seta zakona o pravosuđu, koji su u javnosti poznati kao Mrdićevi zakoni i na čije usvajanje je negativno reagovala Evropska unija, stigli su u Skupštinu Srbije. Predsednica Skupštine Srbije za 17. juna je zakazala vanrednu sednicu na čijem dnevnom radu su predlozi izmena Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o Visokom savetu tužilaštava,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

N1 Info pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije od danas razmatraju "Mrdićeve zakone" i druge tačke dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije od danas razmatraju "Mrdićeve zakone" i druge tačke dnevnog reda

Radio 021 pre 1 sat
Set izmena za unapređenje pravosudnih zakona danas pred narodnim poslanicima

Set izmena za unapređenje pravosudnih zakona danas pred narodnim poslanicima

RTS pre 2 sata
Ana Brnabić sazvala vanrednu sednicu Skupštine

Ana Brnabić sazvala vanrednu sednicu Skupštine

Telegraf pre 2 sata
Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

RTV pre 3 sata
Sindikat sudske vlasti: Izmene Mrdićevih zakona delimično otklanjaju problem, nema podrške VST

Sindikat sudske vlasti: Izmene Mrdićevih zakona delimično otklanjaju problem, nema podrške VST

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaSkupština SrbijeTužilaštvoSindikatAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

U četvrtak 18. juna nova akcija studenata u Novom Sadu: Štampanje slogana „Studenti pobeđuju“ na majicama i cegerima

U četvrtak 18. juna nova akcija studenata u Novom Sadu: Štampanje slogana „Studenti pobeđuju“ na majicama i cegerima

Vreme pre 53 minuta
Da li se cela Rusija suočava s krizom u snabdevanju gorivom?

Da li se cela Rusija suočava s krizom u snabdevanju gorivom?

Dojče vele pre 33 minuta
Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

Danas vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu izmene Mrdićevih zakona

N1 Info pre 1 sat
Ništa od zajedničkog borbenog aviona – problemi i sa tenkom

Ništa od zajedničkog borbenog aviona – problemi i sa tenkom

Dojče vele pre 1 sat
Mrdićevi zakoni danas ponovo u Skupštini: Najmanje dve stavke i dalje su problematične, iako Brnabić kaže da su dobili najviše…

Mrdićevi zakoni danas ponovo u Skupštini: Najmanje dve stavke i dalje su problematične, iako Brnabić kaže da su dobili najviše ocene Venecijanske komisije

Nova pre 1 sat