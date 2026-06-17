Ovo vam je verovatno promaklo: Mesi postigao golčinu pa se rasplakao, Lionelove suze obišle svet VIDEO

Lionel Mesi, kapiten reprezentacije Argentine, izuzentno emotivno je doživeo pogodak kojim je doneo svom timu prednost nad Alžirom u prvoj utakmici na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Mesi je u 17. minutu uzeo jednu loptu na sredini terena, prišao golu, i raspalio malo van kaznenog prostora. Luka Zidan, čuvar mreže Alžira, nije uspeo da ukroti taj šut, pa je na semaforu stajalo 1:0. Usledilo je veliko slavlje igrača Argentine, a Mesija su tom prilikom preplavile emocije, pa je u jednom momentu i zaplakao. Snimak Mesijevih suza pogledajte ispod: Lionel Messi was crying after scoring the first goal against Algeria 🥹❤️ pic.twitter.com/DdVWfiCg9G