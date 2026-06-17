Počinje sezona na otvorenim bazenima u Beogradu, iako na "25. maju" još traju radovi - ovo su cene ulaznica

Nova pre 55 minuta
Počinje sezona na otvorenim bazenima u Beogradu, iako na "25. maju" još traju radovi - ovo su cene ulaznica

U 10 časova se otvaraju gradski bazeni u Beogradu, a među njima i otvoreni bazeni u SRC "25. maj - Milan Gale Muškatirović".

U glavnom gradu počinje kupališna sezona na bazenima, koji će biti otvoreni radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 časova. Ekipa N1 obišla je bazen "25. maj" i uverila se da su radovi na rekonstrukciji i dalje u toku. Obimna rekonstrukcija na sanaciji i adaptaciji ovog velikog kompleksa počela je još krajem 2022. godine. Od tada je ovaj sportski centar, zatvoren. Prema prvobitnim najavama, radovi je trebalo da budu završeni još krajem prošle godine. Taj
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