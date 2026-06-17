Pronađena laboratorija marihuane u Žablju: Muškarac uhapšen u akciji policije

Nova pre 8 sati
Pronađena laboratorija marihuane u Žablju: Muškarac uhapšen u akciji policije

Muškarac A. S uhapšen je u Žablju kada je policija u njegovoj kući pronašla laboratoriju za uzgoju marihuane i 46 stabljika biljke.

"Pripadnici policije u Žablju uhapsili su A. S. (46) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je. Pretresom kuće osumnjičenog, u pomoćnoj prostoriji, pronađena je improvizovana laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima sa 46 stabljika za koje se sumnja da je marihuana i opremom za uzgoj ovih biljaka. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće
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