Treći dan male mature: Osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Nova pre 38 minuta
Treći dan male mature: Osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta

Od 9 do 11 časova učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji polažu test iz izbornog predmeta.

Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad, prenosi RTS. Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a
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