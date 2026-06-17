Tužiteljka Paunović: Milić će verovatno biti pušten kada istekne pritvor od 30 dana

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović ocenila je da će smenjeni šef beogradske policije Veselin Milić, jedan od optuženih u slučaju ubistva u restoranu "27" na Senjaku, po svemu sudeći morati da bude pušten na slobodu, nakon što istekne pritvor koji je produžen za 30 dana.

Načelnik beogradske policije prvobitno se teretio za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, u ovom slučaju teškog ubistva, nakon čega je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu odbacilo deo prijave koji se odnosi na pomaganje, dok je deo za neprijavljivanje krivičnog dela ostao. "Krivično delo koje mu se stavlja na teret spada u grupu dela za koja je zaprećena kazna do pet godina zatvora, a postupak se može okončati i