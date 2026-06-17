Vojvodina bez sreće na žrebu: Ukoliko prođe Mađare, putuje u Holandiju

Nova pre 9 minuta
Vojvodina bez sreće na žrebu: Ukoliko prođe Mađare, putuje u Holandiju

Fudbaleri Vojvodine saznali su ko bi mogao da im bude potencijalni rival u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ipak, da bi se tu i našla neophodno je da najpre savlada Ferencvaroš u 1. kolu. Ukoliko se to desi onda će u drugom kolu igrati protiv Tventea. Užasno težak žreb jer dolazi klub iz jedne od najjačih evropskih liga. Novosađani će u 2. kolu potencijalno biti najpre gosti, a utakmice su na programu 23. i 30. jula. Nije Vojvodina imala sreće na žrebu, to je sigurno, pošto je Tvente, uz Bešiktaš, bio njateži mogući rival. Podsetimo, Hamarbu, Tromse i CSKA Sofija/Deri
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