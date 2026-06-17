Večeras novi protest roditelja Jovine gimnazije

Novi Sad – Novi protest roditelja i učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ biće održan večeras ispred Mašinske škole u 18 časova. „Ne odustajemo! Ne damo Jovinu! Jovina je naša“, poručuju u pozivu na skup. Podsetimo, učenici već danima bojkotuju nastavu nakon suspenzije nekoliko profesora. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je pre dva dana da će konkurs za izbor v.d. direktora Jovine gimnazije biti u julu i da mandat sadašnjem direktoru Radivoju P.