Cene nafte porasle za oko jedan odsto nakon novih Trampovih pretnji Iranu

Politika pre 44 minuta
Cene nafte porasle za oko jedan odsto nakon novih Trampovih pretnji Iranu

Stručnjaci upozoravaju da će za potpuni oporavak iranske proizvodnje biti potrebno znatno vreme

NjUJORK - Cene nafte na svetskim tržištima porasle su danas za više od jedan odsto nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi vojna dejstva protiv Irana mogla da budu nastavljena ukoliko Teheran ne ispuni očekivanja Vašingtona. Međunarodno referentna nafta Brent porasla je na oko 80 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI premašila je 77 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Tramp je rekao da memorandum o razumevanju između
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