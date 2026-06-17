EU počela sa prvom fazom zabrane uvoza ruskog gasa kroz cevovode

Politika pre 29 minuta
EU počela sa prvom fazom zabrane uvoza ruskog gasa kroz cevovode

Postepeno ukidanje energetskih isporuka iz Rusije

Evropska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda, kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka, preneli su ruski mediji. Odluku je odobrio Savet EU u januaru 2026. godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. godine, prenose RIA Novosti. Mera je i dalje predmet žestoke debate unutar EU, jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde EU, tvrdeći da ona u suštini
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