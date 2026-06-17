Iranska agencija Tasnim objavila pun tekst Memoranduma Irana i SAD

Politika pre 1 sat
Iranska agencija Tasnim objavila pun tekst Memoranduma Irana i SAD

Dokument od 14 tačaka predviđa trajno zaustavljanje vojnih operacija na svim frontovima uključujući Liban, otvaranje Ormuza i deblokadu iranske nafte i zamrznutih sredstava

Kompletan tekst Memoranduma o razumevanju između Irana i SAD objavljen je u celini, a strane su se zajednički i u dobroj veri usaglasile o sledećem, prema tvrdnji iranske agencije Tasnim: Vojni aspekti i prekid neprijateljstava Pod tačkom jedan, Iran i SAD i njihovi saveznici u trenutnom ratu potpisuju ovaj Memorandum kako bi proglasili momentalni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuju se da od sada neće pokretati
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