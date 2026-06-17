Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu

Ovo je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca

Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. „Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske tankerske kompanije (NITC) VLCC, nazvana 'Diona' (9569695) i 'Hero 2' (9362073), izašla su iz perimetra blokade američke mornarice, noseći ukupno 3,8 miliona barela iranske