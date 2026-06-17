Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu

Politika pre 51 minuta
Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu

Ovo je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca

Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. „Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske tankerske kompanije (NITC) VLCC, nazvana 'Diona' (9569695) i 'Hero 2' (9362073), izašla su iz perimetra blokade američke mornarice, noseći ukupno 3,8 miliona barela iranske
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Prvi iranski tankeri sa naftom izašli iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirao SAD - prvi izvoz u poslednja dva dana

Prvi iranski tankeri sa naftom izašli iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirao SAD - prvi izvoz u poslednja dva dana

N1 Info pre 55 minuta
Prvi iranski tankeri sa naftom napustili blokiranu zonu u Persijskom zalivu posle dva meseca

Prvi iranski tankeri sa naftom napustili blokiranu zonu u Persijskom zalivu posle dva meseca

Nova pre 35 minuta
Tri tankera koja prevoze iransku sirovu naftu napustila Ormuz

Tri tankera koja prevoze iransku sirovu naftu napustila Ormuz

Danas pre 46 minuta
SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma; iranski tankeri krenuli ka Ormuskom moreuzu

SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma; iranski tankeri krenuli ka Ormuskom moreuzu

RTS pre 56 minuta
Kraj blokade: Iranski tankeri za naftu kreću se prema Ormuskom moreuzu

Kraj blokade: Iranski tankeri za naftu kreću se prema Ormuskom moreuzu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Još jedan šamar Bibiju od Trampa FOTO/VIDEO

Još jedan šamar Bibiju od Trampa FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Posle sporazuma, nove provokacije? Vašington optužuje Teheran za lansiranje dronova na Ormuski moreuz

Posle sporazuma, nove provokacije? Vašington optužuje Teheran za lansiranje dronova na Ormuski moreuz

Večernje novosti pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Internetnafta

Svet, najnovije vesti »

'Bilo je nestvarno': Britanski par o susretu sa ruskim ratnim brodom i pucnjima upozorenja

'Bilo je nestvarno': Britanski par o susretu sa ruskim ratnim brodom i pucnjima upozorenja

BBC News pre 21 minuta
Novi udarac porodici Bolsonaro: Sin bivšeg predsednika osuđen na više od četiri godine zatvora

Novi udarac porodici Bolsonaro: Sin bivšeg predsednika osuđen na više od četiri godine zatvora

Nova pre 5 minuta
Putin: Pred Rusijom i ASEAN-om novi zadaci, dobre perspektive za saradnju

Putin: Pred Rusijom i ASEAN-om novi zadaci, dobre perspektive za saradnju

Sputnik pre 25 minuta
Zaharova o udaru na Kijevsko-pečersku lavru: Očigledno je o čemu se radi

Zaharova o udaru na Kijevsko-pečersku lavru: Očigledno je o čemu se radi

Sputnik pre 10 minuta
„Prekretnica, veoma smo zadovoljni“: Premijer Kanade kaže da je video sporazum Irana i SAD

„Prekretnica, veoma smo zadovoljni“: Premijer Kanade kaže da je video sporazum Irana i SAD

Danas pre 31 minuta