Mesi: Važno je što smo SP započeli pobedom

Politika pre 11 minuta
Mesi: Važno je što smo SP započeli pobedom

Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je Alžir rezultatom 3:0

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine, Lionel Mesi, izjavio je danas da smatra da je veoma važno što je njegova ekipa pobedila selekciju Alžira na startu Svetskog prvenstva, prenose američki mediji. Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici J grupe na SP, uz het-trik Mesija. „Ovo je moje šesto SP i još se osećam kao da sam u dobroj formi. Srećom, dobro mi ide i danas smo uspeli da pobedimo u teškoj utakmici. Važno je
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