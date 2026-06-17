Tramp razgovarao Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Sirijski predsednik Ahmad al Šara i američki predsednik Donald Tramp o borbi protiv libanske militantne grupe Hezbolah

EVIJAN LE BAN – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je razgovarao sa sirijskim predsednikom Ahmadom al Šarom o borbi protiv libanske militantne grupe Hezbolah, dan nakon što je kritikovao Izrael zbog ubijanja previše civila u Libanu. Na pitanje da li je razgovarao sa sirijskim predsednikom el Šarom o Hezbolahu, Tramp je klimnuo glavom i odgovorio potvrdno, prenosi Rojters. Na pitanje da li je Šara spreman da se suprotstavi šiitskoj militantnoj