Tramp razgovarao Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Politika pre 32 minuta
Tramp razgovarao Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Sirijski predsednik Ahmad al Šara i američki predsednik Donald Tramp o borbi protiv libanske militantne grupe Hezbolah

EVIJAN LE BAN – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je razgovarao sa sirijskim predsednikom Ahmadom al Šarom o borbi protiv libanske militantne grupe Hezbolah, dan nakon što je kritikovao Izrael zbog ubijanja previše civila u Libanu. Na pitanje da li je razgovarao sa sirijskim predsednikom el Šarom o Hezbolahu, Tramp je klimnuo glavom i odgovorio potvrdno, prenosi Rojters. Na pitanje da li je Šara spreman da se suprotstavi šiitskoj militantnoj
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