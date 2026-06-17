Trampova ratna ovlašćenja i dalje bez ograničenja

Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa

VAŠINGTON – Američki Senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu. Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 članova Senata, dok je njih 48 glasalo protiv usvajanja, pri čemu je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv usvajanja, a republikanci Rend Pol, Bil Kesidi, Lisa Murkovski i