Trampova ratna ovlašćenja i dalje bez ograničenja

Politika pre 39 minuta
Trampova ratna ovlašćenja i dalje bez ograničenja

Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa

VAŠINGTON – Američki Senat nije usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, i prema kojoj bi od Kongresa morao da zatraži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu. Za usvajanje rezolucije glasalo je 47 članova Senata, dok je njih 48 glasalo protiv usvajanja, pri čemu je demokratski senator Džon Feterman glasao protiv usvajanja, a republikanci Rend Pol, Bil Kesidi, Lisa Murkovski i
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