Skrivena mreža tajne službe – mapa stvarne moći u državi Fioka bez dna i mreža koja govori Istraživačka udica

Kucanje na vratima kancelarije trgnulo me iz razmišljanja o ovom događaju.

Počeli su da dolaze operativci i drugi radnici službe, članovi novoformiranog Tima za realizaciju dobijenog zadatka. Zatražio sam od njih da svako pojedinačno i nezavisno u pisanoj izjavi iznese svoja lična saznanja i zapažanja o uništavanju dokumentacije, posle 5. oktobra 2000. godine. Dobijeni rezultati nisu bili ništa novo i neočekivano, odražavali su sve ono što sam i sam lično doživeo. Uporedo sa time, kroz nalog upućen kripto zaštićenom linijom rukovodiocima