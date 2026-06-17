Norveška ubedljivo savladala Irak

Fudbaleri Norveške pobedili su u Foksborou selekciju Iraka 4:1, u prvom kolu Grupe I Svetskog prvenstva.

Strelci za Norvešku bili su Erling Halan u 29. i 43, Leo Ostigard u 76. i Kristijan Torstved u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena. Gol za Irak postigao je Ajmen Husein u 39. minutu. Prethodno je u istoj grupi Francuska pobedila Senegal 3:1. U narednom kolu, Norveška će igrati protiv Senegala, a Irak protiv Francuske. Na početku meča Norveška je imala veći posed lopte, ali bez ozbiljnije šanse za pogodak. U 24. minutu Norveška je preko Serlota uputila prvi