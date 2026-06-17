Na jugoistoku Srbije, prvi tropski talas počinje u subotu

Rešetka pre 1 sat
Na jugoistoku Srbije, prvi tropski talas počinje u subotu

Danas će u ovom delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, ali se u popodnevnim satima ponegde mogu očekivati kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, posebno u planinskim predelima juga Srbije.

Od petka će temperature biti u stalnom porastu, dok će tokom vikenda maksimalne dnevne vrednosti dostizati od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, toplotni talas u jugoistočnoj Srbiji zvanično počinje 20. juna. Visoke temperature i sušno vreme doneće jugoistoku i povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, zbog čega nadležne službe apeluju na građane da ne pale vatru na njivama, livadama i drugim otvorenim površinama, kao i da budu
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