MUP poziva na poseban oprez kako bi se sprečili požari na otvorenom prostoru

Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste