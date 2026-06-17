MUP poziva na poseban oprez kako bi se sprečili požari na otvorenom prostoru

Ritam grada Kg pre 3 sata
MUP poziva na poseban oprez kako bi se sprečili požari na otvorenom prostoru
Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine, i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na sve da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar odmah o tome obaveste
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