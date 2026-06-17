Nakon trećeg dana završnih ispita, osmaci okončali malu maturu

RTK pre 28 minuta
Nakon trećeg dana završnih ispita, osmaci okončali malu maturu

Osmaci su danas polagali test iz jednog od pet izbornih predmeta, čime su, nakon trećeg dana završnih ispita, okončali malu maturu.

Osmaci su danas polagali test iz jednog od ukupno pet izbornih predmeta, a najviše učenika opredelilo se za test iz geografije. U opciji su bili i biologija, istorija, fizika i hemija. Svih 112 osmaka Osnovne škole “Svetozar Marković“ danas je polagalo poslednji test u sklopu male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana je i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultat male mature. Konačni rezultati biće objavljeni
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