"Er Srbija" širi mrežu letova i flotu, Marek: Uprkos poskupljenju goriva, nastavljamo da rastemo

RTS pre 11 minuta
"Er Srbija" širi mrežu letova i flotu, Marek: Uprkos poskupljenju goriva, nastavljamo da rastemo

Generalni direktor "Er Srbije" Jirži Marek istakao je da je plan kompanije da ove godine prevezu oko pet miliona putnika. Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. "Er Srbija" se zbog globalnog rasta cena goriva susrela sa izazovima ali, kako navodi Marek, ipak su ostvarili profit.

"Er Srbija" obeležava 70 godina od uspostavljanja direktnih avio-linija između Beograda i Rima, kao i između Beograda i Milana. Generalni direktor "Er Srbije" Jirži Marek rekao je za RTS da je plan kompanije da obori prošlogodišnji rekord od 4,5 miliona putnika. "Biće oko pet miliona putnika, biće to brojka vredna pomena. Imaćemo 10 novih destinacija ove godine, a šest smo već objavili. Sledeće nedelje ćemo objaviti Grčku kao dodatnu destinaciju za Adrijatik
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