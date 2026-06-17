JANAF dobio licencu od američkog OFAK-a za transport nafte do 1. jula

Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAK-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. OFAK je izdao licencu JANAF-u u utorak 16. juna.

JANAF navodi da je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo 10. januara 2025. godine paket sankcija energetskom sektoru Ruske Federacije zbog njenog vojnog delovanja na području Ukrajine koji je usmeren na dalje ograničavanje poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava. Puna primena paketa sankcija nastupila je 27. februara 2025. godine. Sankcijama je obuhvaćen i NIS, sa kojim JANAF ima sklopljen Ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje